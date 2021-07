Für Behrens erfüllt sich der Traum von der Bundesliga

Für Neuzugang Kevin Behrens vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin geht ein Traum in Erfüllung. «Ich bin froh, dass ich es im Alter von 30 Jahren geschafft habe. Für mich war es immer ein Traum, in der Bundesliga zu spielen», sagte der 30 Jahre alte Stürmer im Trainingslager der Köpenicker in Bad Saarow am Samstag. Der gebürtige Bremer war am Freitag ablösefrei vom Zweitligisten SV Sandhausen nach Berlin gewechselt.

Der Angreifer rechnet deshalb auch mit einer gewaltigen Umstellung vom gemütlichen Hardtwald in die Hauptstadt: «Die Stadt ist viel größer und es ist eine Liga höher.» Zwar hatte der ablösefreie Profi in der Sommerpause einige Angebote, auch von einem weiteren Erstligisten und ausländischen Vereinen, doch der Familienvater zweier jüngerer Kinder wollte in Deutschland seinen Weg gehen.

Union hatte den Stürmer schon länger auf der Liste. Es gab bereits vor einem Jahr ein Angebot für Behrens. Da verweigerte Sandhausen allerdings die Freigabe. Jetzt hat es mit Verspätung geklappt. 2017/18 spielte Behrens noch in der Regionalliga für den 1. FC Saarbrücken. Nun könnten bald Begegnungen in der Bundesliga und der Europa Conference League dazu kommen. «Das ist Wahnsinn», sagte Behrens.