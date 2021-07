Kruse trainiert individuell: Union startet mit dem Training

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat ohne den möglichen Olympia-Fahrer Max Kruse das Training aufgenommen.

Fischer muss zudem noch auf Christopher Trimmel verzichten. Der Österreicher stößt erst zum zweiten Trainingslager am 19. Juli im österreichischen Oberlängenfeld zur Mannschaft. Dafür trainierte Timo Baumgartl erstmals mit seinen neuen Kollegen. Der 25 Jahre alte Verteidiger wurde am Donnerstag vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven für eine Saison ausgeliehen. «Ich freue mich, zurück in der Bundesliga zu sein und schon bald im Stadion An der Alten Försterei auflaufen zu können. Ich möchte gerne zu Unions positiver Entwicklung beitragen und mich gemeinsam mit meinem neuen Team in der Bundesliga etablieren, aber auch in der Conference League und im Pokal eine gute Rolle spielen», sagte Baumgartl. Nach der ersten Trainingseinheit bricht die Mannschaft in das erste Trainingslager ins nahe gelegene Bad Saarow auf.