Gegen Hasskriminalität: Neue Zentralstelle nimmt Arbeit auf

Um Hassgewalt und Hetze besser zu bekämpfen, kümmern sich in Brandenburg ab Donnerstag zwei Staatsanwälte zusätzlich um Fälle solcher Art. Die Zentralstelle für Hasskriminalität und politisch motivierte Straftaten ist bei der Generalstaatsanwaltschaft des Landes angegliedert. «Hassgewalt und Hetze, nicht nur im Netz, sondern auch außerhalb des Internets, kann eine Bedrohung der Gesellschaft und des Rechtsstaates darstellen, der es zu begegnen gilt», sagt Christof Peter, Sprecher des Justizministeriums.

Die eigentliche Arbeit wird weiterhin in den politischen Abteilungen der jeweils örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft von speziell geschulten Staatsanwälten sowie der Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Computer- und Datennetzkriminalität in Cottbus gemacht, wie Peter sagte. In besonders komplexen Verfahren soll die Stelle bei Brandenburgs oberster Anklagebehörde selbst die Ermittlungen übernehmen.