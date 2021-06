Kriminalität: Polizei lädt zum Pressefrühstück

Wie steht es aktuell um die Straftaten im Land? Die Polizei in Brandenburg will sich beim jährlichen Pressefrühstück mit Journalistinnen und Journalisten austauschen und über die aktuelle Kriminalitätslage informieren. «Wir werden eine Zwischenbilanz zum Tasereinsatz geben», sagte Polizeisprecher Torsten Herbst am Dienstag mit Blick auf das Treffen am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) im Polizeipräsidium in Potsdam.

© dpa

Nach langer Debatte setzt die Polizei die Elektroschocker seit März in einem Pilotprojekt in der Polizeiinspektion Elbe-Elster in Finsterwalde ein. Die Dienstwaffe macht den Gegner über Stromstöße vorübergehend bewegungsunfähig. Der Einsatz ist auch wegen gesundheitlicher Schäden umstritten.

Laut dem Präsidium kommen Taser etwa beim Einsatz gegen körperlich überlegene Menschen wie Kampfsportler oder Gegner mit Schlagwaffen in Frage. Die Berliner Polizei setzt Taser im Rahmen eines Pilotprojekts seit einigen Jahren ein.

Das Pressefrühstück im Präsidium diene dem informellen Austausch zwischen den Pressevertretern und der Polizei. Journalistinnen und Journalisten können Fragen zu aktuellen Themen stellen und Tendenzen abfragen, die zum Teil Spezialisten aus den verschiedenen Ermittlungsbereichen beantworten. Anhand eines Lichttunnels wollen die Polizisten beispielsweise demonstrieren, wie effektiv reflektierende Kleidung bei Fahrradfahrern ist. Weitere Themen wollte die Polizei zunächst nicht bekannt geben.