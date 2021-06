Turbine Potsdam holt Torfrau Wellmann aus Leverkusen

Knapp drei Wochen vor dem Trainingsstart am 12. Juli hat Turbine Potsdam seinen Bundesliga-Kader komplettiert. Am Mittwoch verpflichtete der Tabellenvierte der Vorsaison Anna Wellmann von Bayer 04 Leverkusen. Die 26 Jahre alte Torfrau kommt als Absicherung für Stammkeeperin Vanessa Fischer, die nach einer Schulteroperation im Winter lange Zeit ausfiel.

Über die SpVgg Kaufbeuren und Schwaben Augsburg ging Wellmann 2016 zu den Frauen von Bayern München. 2019 folgte dann der Wechsel nach Leverkusen. Nun will sie in Potsdam den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung vollziehen. «Schon immer habe ich es mir zum Ziel gesetzt, das Maximum zu erreichen. Mit dem Schritt und dem Wechsel zu Turbine Potsdam eröffnen sich neue Chancen, die ich ergreifen und nutzen will», wird Anna Wellmann in einer Vereinsmitteilung zitiert.