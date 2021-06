Angriff auf Sowjetunion: Woidke und Liedtke gedenken Opfer

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (beide SPD) haben am Mittwoch der Opfer des Angriffs der Nationalsozialisten auf die Sowjetunion vor 80 Jahren gedacht. Unter den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Landtages waren nach Angaben der Landtagsverwaltung auch Botschafter und Diplomaten aus mehreren Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Der Einladung seien Diplomaten aus Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Moldau, Russland und Usbekistan gefolgt.

«Es darf kein Vergessen geben. Auch deshalb bin ich froh, dass es in den vergangenen Jahren durch Recherchen in den russischen Archiven möglich geworden ist, den Gefallenen Namen und Geburtsdaten zuzuordnen. So werden aus Nummern Gesichter, die vor unserem inneren Auge lebendig werden. Das macht das millionenfache Leid der Kriegsjahre für uns, die wir diese Zeit nicht miterleben mussten, sehr viel greifbarer», unterstrich Woidke.