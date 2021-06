Autorin Judith Zander erhält Fontane-Literaturpreis 2021

Die in Brandenburg lebende Autorin Judith Zander erhält den mit 40.000 Euro dotierten diesjährigen Fontane-Literaturpreis. Sie wird damit von der Fontane-Stadt Neuruppin und vom Land für ihren Roman «Johnny Ohneland» geehrt.

Die Wertschätzung ihres Romans mache sie gerade in dieser Zeit, in der es so viele Bücher nicht einfach haben, den Weg in die öffentliche Wahrnehmung zu finden, mehr als froh, sagte die heute in Jüterbog lebende Preisträgerin. «Das ist eine große Absicherung für mich in den kommenden beiden Jahren», sagte die 40-Jährige. Die großzügige Dotierung erleichtere ihr das Leben und Schreiben erheblich. Zander studierte Germanistik, Anglistik und Geschichte in Greifswald, danach am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Sie arbeitet als Übersetzerin und veröffentlicht Lyrik und Prosa. Für ihre Werke wurde sie mehrfach ausgezeichnet, so mit dem 3sat-Preis des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs.