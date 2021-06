Großer Waldbrand der Saison: Löschen auch aus der Luft

Nur vom Waldrand und per Hubschrauber aus der Luft haben die Feuerwehrleute eine Chance gegen den ersten großen Waldbrand der Saison des Landes in Bötzow (Landkreis Oberhavel). Zwei Hubschrauber der Bundespolizei waren am Montag im Einsatz und löschten. Auf einer Fläche von etwa acht Hektar nordwestlich von Berlin brennt es seit Freitag.

Umweltminister Axel Vogel (Grüne) dankte am Montag vor Ort den Feuerwehrleuten und Forstmitarbeitern für den mehrtägigen Einsatz. Das Waldbrandwarnsystem habe sich hier bewährt. «Durch die schnelle Erkennung der Rauchentwicklung ist ein größeres Ausmaß verhindert worden», sagte er.

Der schnellen Anforderung von Löschhubschraubern durch die Einsatzleitung sei es zu verdanken, dass bisher nur acht Hektar brennen, sagte Vogel. Der Brand habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Im Land müsse immer mit munitionsbelastetem Gelände gerechnet werden, auch wenn die Flächen nicht als Kampfmittelverdachtsflächen ausgewiesen seien, erläuterte Vogel.

«Wir können wegen der Munitionsbelastung im Brandgebiet kein Personal dort hinein schicken», sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, David Ostwald, der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe im Brandgebiet laufend Detonationen. «Wir halten jetzt den Randstreifen so nass, damit sich die Glutnester nicht ausbreiten können», sagte Ostwald.

Ungefähr alle fünf Minuten ließen Hubschrauber etwa 4000 Liter Wasser über dem Brandort ab, sagte Ostwald. Die Piloten flogen in Höhe der Baumkronen. Die Tanks der Hubschrauber wurden aus der Havel befüllt oder aus einem riesigen Bottich auf einer Lichtung. Der werde kontinuierlich von Feuerwehrleuten nachgefüllt, sagte Ostwald.

Für sieben Landkreise vor allem in Ost- und in Südbrandenburg wurde am Montag die Waldbrandwarnstufe vier von fünf festgelegt. In Brandenburg wurden nach Angaben des Umweltministeriums in dieser Saison bereits 109 Waldbrände auf einer Fläche von insgesamt 21,85 Hektar gezählt. Im vergangenen Jahr waren es 287 Brände auf 115,7 Hektar und 2019 insgesamt 417 Brände auf einer Gesamtfläche von 1352,7 Hektar.