Wolfsabschuss: Jäger aus den Niederlanden freigesprochen

Ein Jäger aus den Niederlanden ist im Prozess um den Abschuss eines Wolfes in Brandenburg vom Gericht freigesprochen worden. Der 61-Jährige sei berechtigt gewesen, so zu handeln, weil das Tier zuvor dessen Jagdhunde angegriffen habe, sagte der Richter am Montag im Amtsgericht Potsdam (Az: 82 Ds 82/20).

© dpa

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann angeklagt wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Während einer Jagd im Frühjahr 2019 hatte er einen Wolf erschossen. Der Mann hatte angegeben, das Tier habe seine Hunde angegriffen. Es habe auf Rufen, Klatschen sowie einen Warnschuss nicht reagiert.