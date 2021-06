Kevin-Prince Boateng auf Herthas Wunschliste ganz oben

Eine Woche vor dem Trainingsauftakt beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mehren sich die Spekulationen um potenzielle prominente Neuzugänge. So steht laut «Bild»-Zeitung Kevin-Prince Boateng auf einer geheimen Hertha-Liste ganz oben. Der Verein äußerte sich zu der Personalie auf Anfrage nicht.

Der 34-jährige Boateng, der mit Monza in den Playoffs der italienischen Serie B den Aufstieg in die erste Liga verpasst hatte, soll laut der Zeitung die Rolle im Kader übernehmen, die Sami Khedira als Anführer - auch in der Kabine - in der Rückrunde der letzten Spielzeit eingenommen hatte. Der Ex-Weltmeister hatte seiner Karriere im Mai nach knapp vier Monaten beendet.