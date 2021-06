Kein Sitz in Kontrollkommission: Moderationsprozess geprüft

Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat weiterhin keinen Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK), welche die Arbeit des Landesverfassungsschutzes kontrolliert. Als letzter Kandidat der AfD-Fraktion wurde am Freitag der parteilose Landtagsabgeordnete Andreas Kalbitz von der Mehrheit des Landtags abgelehnt. Kalbitz erhielt nur neun der 67 abgegebenen Stimmen - zu seiner Fraktion gehören mit ihm weitere 22 Mitglieder. Seit 2009 waren auch damit alle jeweils bei den Wahlen im Landtag gescheitert. Es gab diesmal 57 Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Die Frage sei so wichtig, dass sie in der regulären Fraktionssitzung diskutiert werden müsse, sagte AfD-Fraktionsschef Hans-Christoph Berndt auf Anfrage zu dem Vorschlag. Ob man am kommenden Dienstag und damit schon vor der Sommerpause zu einer Entscheidung komme, könne er nicht sagen.