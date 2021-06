Waldstück brennt in Heidesee: Brandgefahr steigt mit Hitze

Mit den steigenden Temperaturen wächst in Brandenburg die Waldbrandgefahr.

Am Dienstag (15. Juni 2021) brannte in Heidesee (Dahme-Spreewald) rund ein Hektar Wald, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. «Das Problem ist der sich drehende Wind», sagte Sprecher Jens Zimmermann. Zudem sei die Fläche in dem Waldstück im Ortsteil Prieros mit Munition belastet. In den frühen Morgenstunden sei der Brand entdeckt worden, hieß es. Am Vormittag waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit fünf Tanklöschfahrzeugen vor Ort. «Der Brand wird uns noch eine Weile beschäftigen», sagte Zimmermann.