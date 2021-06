Viel Sonne und Temperaturen bis 30 Grad

Die neue Woche in Berlin und Brandenburg startet mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen. Erst gegen Abend ziehen am Montag einzelne Wolken am Himmel auf, davor gibt es Sonne satt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad.

© dpa

Der Dienstag startet hingegen meist bewölkt, im Laufe des Tages lockert sich die Wolkendecke laut der Vorhersage jedoch auf. Es bleibt trocken bei 22 Grad in der Prignitz und Uckermark, 24 Grad in Berlin und bis 27 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Auch am Mittwoch ist es heiter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad.