Warten auf grünes Licht: Open-Air-Festivals noch unsicher

Auch drei Monate nach dem Brandbrief von 50 Open-Air-Festivals in Brandenburg fehlt vielen Veranstaltern noch immer eine Perspektive für die kommenden Monate. Zwar sollen bald öffentliche Veranstaltungen im Freien mit bis zu 1000 Teilnehmern erlaubt werden, die großen Musikfestivals, die im vergangenen Jahr schon wegen der Corona-Pandemie weitgehend ausfielen, warten damit aber noch immer auf grünes Licht.

Die Festivals hatten Mitte März in einem offenen Brief auf ihre existenzbedrohende Lage verwiesen und Ministerien und Kommunalverwaltungen um Unterstützung gebeten. Erwartet wurden Hilfen bei der Ausarbeitung von Hygienekonzepten, sowie die Übernahme von Einnahmeverlusten, Planungs- und Organisationskosten. «Viele Veranstalter haben mit Blick auf die sinkenden Corona-Zahlen Open-Air-Festivals für die kommenden Monate geplant und wissen noch immer nicht, ob sie die Veranstaltungen doch noch absagen müssen», sagt Carsten F. Hiller, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Brandenburg.

Nach dem Programm «Neustart Kultur» vom Sommer 2020 hatte der Bund Ende Mai dieses Jahres einen Sonderfonds für Kulturveranstaltungen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für Konzerte, Theateraufführungen und Kinovorstellungen aufgelegt. Von Juli an sollten es Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen geben, einen Monat später mit bis zu 2000 Besuchern. Ab September soll auch diese Grenze fallen, so der Bund.