Kassenärzte: Mehr Impfungen in Praxen

Die Arztpraxen in Brandenburg bekommen bei den Corona-Schutzimpfungen mehr und mehr Zulauf und benötigen deshalb mehr Impfstoff - dagegen werden die Impfzentren derzeit weniger genutzt. Darauf hat die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) hingewiesen. «Die Haus- und Facharztpraxen zeigen Woche für Woche, dass sie alle Impfdosen verimpfen, die sie erhalten. Würde mehr Impfstoff geliefert, dann könnten auch noch mehr Menschen in den Praxen geimpft werden», sagte KVBB-Sprecher Christian Wehry am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Dagegen wurden seinen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen nur wenig Termine für die Impfzentren gebucht. Eine Vermutung sei, dass sich viele Menschen lieber in den Arztpraxen behandeln ließen oder dort schon auf Wartelisten stünden. Vor allem in den Impfzentren Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) und Prenzlau (Uckermark) gebe es in dieser Woche weiterhin recht viele offene Termine. Aber auch in anderen Impfzentren seien noch Termine offen, zusätzlich seien weitere Termine zur Buchung eingestellt worden, so der Sprecher. Nach Angaben des Impflogistik-Stabs stellt die KVBB spätestens ab 18. Juni die Erstimpfungen in allen Impfzentren ein, die nicht garantiert übernommen werden.