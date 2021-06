Sommerliche Temperaturen trotz Unwetter

Trotz einzelner Schauer und Gewitter bleiben die Temperaturen in Berlin und Brandenburg am Wochenende sommerlich. Bereits am Freitag sei der Himmel meist stark bewölkt, es komme zu örtlichen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Vor allem im Berliner Raum und südlich davon könne es im Tagesverlauf stellenweise zu kräftigen Schauern und Gewittern mit Starkregen, Hagel und Windböen kommen. Die Temperaturen liegen bei 24 Grad in der Uckermark, 27 Grad in Berlin und bis zu 29 Grad an der Elster.

© dpa

Pünktlich zum Wochenende bleibt es in Berlin und Brandenburg dann am Samstag meist heiter und trocken. Erst am Nachmittag komme es stellenweise zu Schauern oder Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad. Auch am Sonntag bleibe es trotz einiger Wolken am Himmel meist trocken. Die Sonne scheine bei Temperaturen bis zu 27 Grad häufig hinter der Wolkendecke hervor.