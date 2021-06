50 Waldbrände: Gefahr wächst mit steigenden Temperaturen

Mit den steigenden Temperaturen hat in Brandenburg die Gefahr von Waldbränden zugenommen. Auffällig seien derzeit vor allem Brände entlang von Straßen und Verkehrswegen, sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Brandenburgs, Philipp Haase, der Deutschen Presse-Agentur am 03. Juni 2021.

So habe am Dienstag ein in den Wald gerollter brennender Reifen eines LKW an der A10 zwischen Niederlehme und Friederdorf (Oder-Spree) für einen Brand gesorgt. Am Mittwoch brannte es an der Landstraße bei Märkische Heide (Dahme-Spreewald). In Falkenberg (Elbe-Elster) brannten in den vergangenen Wochen den Angaben zufolge sieben Mal Holzstapel im Wald. Die Feuerwehren konnten durch schnelles Eingreifen bislang ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bäume verhindern. Wegen der zunehmenden Anzahl der Brände in der Region schließt die Polizei vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.