Zwei Tote in Lanz entdeckt: Mordkommission ermittelt

Auf einem Grundstück in Lanz (Prignitz) sind am Montag zwei Tote entdeckt worden. Eine Mordkommission ermittele wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag. Weitere Details teilte sie zunächst nicht mit. «Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen». Die beiden leblosen Körper seien am Montagvormittag entdeckt worden, der Fundort wurde großräumig abgesperrt. Man sei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin.

