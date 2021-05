Brandenburger CDU wählt Jens Koeppen zum Spitzenkandidaten

Der uckermärkische Abgeordnete Jens Koeppen ist Spitzenkandidat der Brandenburger CDU für die Bundestagswahl im September. Eine Landesvertreterversammlung wählte den 58-Jährigen am Samstag in Potsdam auf Platz eins der Landesliste. Koeppen erhielt 52 Stimmen. Sechs Delegierte stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich.

Koeppen tritt nach eigenen Angaben für Stabilität ein. «Experimente und rosarote Wunschvorstellungen bringen das Land nicht voran», sagte Koeppen mit Blick auf die Grünen. Er warnte vor einem rot-rot-grünen Regierungsbündnis. Nach 16 Jahren mit Bundeskanzlerin Angela Merkel könne sich die CDU auch in der Regierung erneuern.

Angesichts ungünstiger Umfragen rief Koeppen die Delegierten insbesondere zum Einsatz gegen Grüne und AfD auf: «Drehen wir das Spiel in der zweiten Hälfte, auch gegen ein grün-blaues Fahnenmeer am gegnerischen Tor.» Der Unternehmer Koeppen gehört seit 2005 dem Bundestag an.