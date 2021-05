Polizei sucht gestohlenen Oldtimer

Die Polizei in Brandenburg sucht einen 100.000 Euro teuren Oldtimer. Das weiße Fahrzeug wurde aus einer Tiefgarage in Hennigsdorf (Oberhavel) entwendet, zu der nur Leute mit spezieller Berechtigung Zugang haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neuruppin sagte. Das 1969 gebaute Cabriolet gehört einem 47-jährigen Mann aus Berlin, der es dort untergestellt hatte und Pfingstmontag anscheinend nutzen wollte. Als er es nicht mehr fand, erstattete er Anzeige. Das Auto - ein besonders seltenes Modell - war den Angaben zufolge mehrfach gesichert und zuletzt am 16. Mai dort gesehen worden.

