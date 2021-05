Verhaltener Start der Erdbeersaison in Brandenburg

Die Brandenburger Obstbauern warten auf das Reifen der Erdbeeren.

«Es gibt leider zunächst nur kleine Mengen der beliebten roten Früchte», sagte Hans-Peter Kurse, Betreiber Obsthofes und Hofladens Falkensee in Dallgow-Döberitz (Landkreis Havelland). Auf seinem Hof wird am 26. Mai 2021 offiziell die Erdbeerernte im Land gestartet.

