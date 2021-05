Brandenburg: Öffnung von Hotels am 11. Juni in Sicht

Private Übernachtungen in Brandenburger Hotels und Pensionen könnten vom 11. Juni 2021 an wieder möglich sein.

Dabei würde es dann auch keine Auslastungsbeschränkung mehr geben, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag (25. Mai 2021) nach einer Kabinettssitzung. Die Landesregierung wolle darüber am Dienstag nächster Woche beraten.

