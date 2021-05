Museum Barberini öffnet wieder: Karten auf Tage ausverkauft

Wer das seit Samstag wieder geöffnete Museum Barberini in Potsdam besuchen möchte, muss Geduld mitbringen. Bis Montag seien bereits alle zur Verfügung stehenden Karten verkauft, teilte Museumssprecher Achim Klapp mit. Jedoch erfolge der Vorverkauf aufgrund des Pandemiegeschehens derzeit nur für jeweils drei Tage im Voraus. So werde sichergestellt, dass alle Interessierten eine Chance auf Karten bekommen. Das nächste Kontingent für Mittwoch werde am Sonntag freigeschaltet. Am Dienstag ist das Museum geschlossen.

© dpa

Nach Museumsangaben können alle 15 Minuten 20 Besucher eingelassen werden. Pro Tag könnten damit rund 660 Menschen das Museum besuchen. Das sei weniger als ein Drittel des sonst üblichen Aufkommens bei großen Publikumsausstellungen. Anders als etwa in Berlin sei kein tagesaktueller Coronatest, jedoch Fiebermessen am Eingang nötig. Kontaktdaten werden über die Luca-App oder schriftlich festgehalten.

Im Museum Barberini ist derzeit die Ausstellung «Rembrandts Orient» zu sehen. Diese ist Anfang der vergangenen Woche noch einmal mit Unterstützung der mehr als 50 Leihgeber bis zum 18. Juli verlängert worden. Ausgestellt werden 110 Arbeiten, darunter Schlüsselwerke von Rembrandt, Ferdinand Bol, Jan van der Heyden und Jan Lievens.

Parallel ist außerdem weiterhin die Sammlung impressionistischer Gemälde des Museumsgründers Hasso Plattner zu sehen. Unter den mehr als 100 Gemälden befinden sich unter anderem Werke von Claude Monet und Paul Signac.