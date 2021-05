Ende der Durststrecke: Brandenburger können wieder ausgehen

Die Tische sind gedeckt, die Fässer angeschlagen: Nach fast einem halben Jahr können die Brandenburger wieder ausgehen. Wegen gesunkener Corona-Zahlen ist die Außengastronomie erlaubt. Erste Gäste waren schon am Freitag unterwegs, nun setzen die Gastwirte auf das Pfingstwochenende. Ausflügler und Biergartenbesucher werden aber möglicherweise nicht alle Lieblingsadressen wieder aufsuchen können, denn nicht alle Betriebe hätten die Krise überlebt, hieß es beim Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Brandenburg. Und für Hoteliers lohne es sich meist nicht, ihre Restaurants nur draußen zu öffnen.

In fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg entwickelt sich derweil die Zahl der Corona-Fälle weiter positiv. Bis auf Cottbus und den Landkreis Elbe-Elster gelten deshalb seit diesem Freitag Lockerungen - etwa die Öffnung der Außengastronomie mit negativem Test und Termin. Auch Veranstaltungen wie Konzerte oder Theatervorstellungen draußen mit Negativtest und bis zu 100 Leuten sowie das Übernachten in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Charterbooten sind möglich.