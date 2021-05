Mann bedroht Mitarbeiter mit Waffe und flüchtet mit Geld

Nach einem Raubüberfall auf eine Firma in Cottbus sucht die Polizei nach Zeugen. Mit einer Waffe hatte ein Unbekannter am Mittwoch einen Mitarbeiter im Geschäftsraum einer Firma bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß mit der Beute, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie leitete umfangreiche Ermittlungen ein, Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Bevölkerung wird um Hinweise zum Tatverdächtigen gebeten. Der Mann soll zwischen 35 bis 40 Jahre alt sein, dunkles Haar haben und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er soll mit dunkelblauer Jeans und einem schwarzen Basecap mit gebogenem Schirm bekleidet gewesen sein. Zudem trug er einen dunkelblauen Kapuzenpullover mit fehlender Kordel.

