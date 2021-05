Junge Ostdeutsche unzufrieden mit bisheriger Klimapolitik

Die Mehrheit der jungen Ostdeutschen ist unzufrieden mit der Klimapolitik der Bundesregierung. 57 Prozent gaben in einer Umfrage des Erfurter Instituts IMK an, sie glaubten nicht, dass mit der jetzigen Politik die Klimaschutzziele erreicht würden. Nur 33 Prozent halten die Anstrengungen für ausreichend.

Die Befragung zeigt auch: Bei ihrer Haltung in Sachen Klimaschutz unterscheiden sich junge Menschen in Ost und West nur minimal. Auf die Frage, was sie als Bundeskanzler zuerst tun würden, rangiert mit weitem Abstand das Thema «Klima schützen» an erster Stelle, gefolgt von der Förderung erneuerbarer Energien, Änderungen in der Mobilität und Gleichberechtigung aller.