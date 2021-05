Betrugsfälle mit Kurzarbei: Behörden ermitteln

In Brandenburg ermitteln Behörden zu Betrugsfällen mit Kurzarbeitergeld. Bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) werden derzeit drei Fälle im Zusammenhang mit dem Betrug der Hilfen geführt, wie die Behörde auf dpa-Anfrage mitteilte. «Wir stehen noch am Anfang», sagte eine Sprecherin. Die Behörde rechnet damit, dass es mehr Fälle werden.

Nach Auskunft der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur gingen einzelne Vorgänge auch bereits an Ermittlungsbehörden in Brandenburg, so Sprecherin Manja Kraatz. Hinweise habe es in beiden Bundesländern gegeben. «Diesen wird im Einzelfall konsequent nachgegangen.» Beispielhaft nannte die Agentur unkorrekte Angaben über den Umfang und die Vermeidbarkeit der Kurzarbeit oder auch falsche Angaben zu Entgelten.