Am kommenden Sonntag: Turbine Potsdam neu angesetzt

Die am vergangenen Sonntag wegen eines Corona-Falls bei der Frankfurter Eintracht abgesagte Frauenfußball-Bundesligapartie von Turbine Potsdam ist vom DFB neu angesetzt worden. Beide Teams treffen nun am kommenden Sonntag aufeinander. Das Spiel wird um 14.00 Uhr (DFB-TV) im Karl-Liebknecht-Stadion angepfiffen. Mit einem Sieg bestünde für Potsdam die Chance, zwei Spieltage vor dem Saisonende den Rückstand auf Platz drei und damit die verbundene Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation auf drei Zähler zu verkürzen.

© dpa

© FNS Web-Talk: Corona-Schulden ohne Ende? 60 Milliarden Euro neue Schulden – eine Investition in die Zukunft? Bundestagsabgeordnete diskutieren. Jetzt kostenlos anmelden! mehr