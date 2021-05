Landesschülerrat fordert Impfangebot auch für Schüler

Der Landesschülerrat in Brandenburg fordert ein Impfangebot auch für alle Schülerinnen und Schüler, sobald ein Impfstoff für jüngere Altersgruppen zugelassen ist. «Die meisten in unserem Alter verstehen nicht, warum uns das nicht auch zugute kommen soll», sagte die Vorsitzende Katharina Swinka der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Schulen seien auch ein Infektions-Hot-Spot. Um Bildung aber trotzdem weiter zu gewährleisten, sollte den Lernenden so bald wie möglich ein Impfangebot gemacht werden, sagte Swinka.

Die Brandenburger Landesregierung will das Impfen gegen Corona mit den kommenden Impfstofflieferungen deutlich verstärken. Dazu sollen Arztpraxen und auch die Kommunen stärker eingebunden werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte nach einem Impfgipfel mit Vertretern von Regierung, Kassenärzten und Kommunen am Montag in Potsdam angekündigt, die Zahl der Impfungen auf mindestens 200 000 pro Woche zu erhöhen. Damit soll das Ziel erreicht werden, dass bis September jeder in Brandenburg ein Impfangebot bekommt.

