Metall-Tarifgespräche bringen auch am Montag kein Ergebnis

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg hat am Montag auch die siebte Verhandlungsrunde kein Ergebnis gebracht. Die Gespräche seien unterbrochen, teilte die Gewerkschaft IG Metall mit. Die Arbeitgeber erklärten dagegen, die Verhandlungen seien abgebrochen worden. Ein neuer Termin wurde demnach nicht vereinbart. Beide Seiten zeigten sich enttäuscht und warfen dem Verhandlungspartner vor, sich nicht ausreichend bewegt zu haben.

Der IG-Metall-Vorstand werde am Mittwoch über das weitere Vorgehen beraten, teilte die Gewerkschaft mit. «Jetzt kommt es auf die sächsischen Arbeitgeber an, ob sie bereit sind, mit uns eine Lösung zu finden», sagte Bezirksleiterin Birgit Dietze. In Sachsen stehen am Dienstag die Gespräche an, dort wird separat verhandelt.