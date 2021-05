Brandenburg lehnt Berliner Cannabis-Bestimmungen ab

Brandenburgs Landesregierung sieht keinen Grund, die lockereren Berliner Cannabis-Bestimmungen zu übernehmen. Eine Anhebung der Grenzwerte für den Besitz von Cannabis auf das Berliner Niveau werde aus gesundheits- und kriminalpolitischer Sicht derzeit nicht in Betracht gezogen, teilte das Justizministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Marlen Block mit.

In Deutschland wird seit Jahren über die Legalisierung der Droge diskutiert. Grüne, Linkspartei und FDP befürworten eine begrenzte Freigabe von Cannabis. Seit 2017 können Ärzte ihren Patienten medizinisches Cannabis verschreiben. Im Februar 2020 sprach sich die SPD-Bundestagsfraktion dafür aus, den Besitz kleiner Mengen zum Eigengebrauch nicht mehr unter Strafe zu stellen, sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Auch in der Union plädierten Politiker für einen weicheren Kurs beim Thema Cannabis.

Wer in Berlin bis zu 10 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum in der Tasche hat, wird nicht strafrechtlich verfolgt. Bei bis zu 15 Gramm kann die Staatsanwaltschaft von einem Ermittlungsverfahren absehen. In Brandenburg kann die Staatsanwaltschaft einer Richtlinie des Justizministeriums zufolge beim Besitz von bis zu 6 Gramm Cannabis auf eine Strafverfolgung verzichten. Dies geschehe aber in der Praxis viel zu selten, berichtete Block der Deutschen Presse-Agentur aus ihren Erfahrungen als Strafverteidigerin.