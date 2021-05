Spektakuläre Hebung von Riesen-Findling gestartet

Vor den Augen zahlreicher Schaulustiger hat in Altentreptow bei Neubrandenburg die spektakuläre Hebung eines riesigen Findlings begonnen. Nach gut einer Stunde Arbeit mit vier hydraulischen Hochleistungspressen bewegte sich das rund 400 Tonnen schwere Naturdenkmal am Donnerstag kurz vor Mittag leicht nach oben. «Er schwebt», rief Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) sichtlich erleichtert. Er hatte vor drei Jahren das Projekt um den Riesenkoloss angeschoben, der künftig Besucher anlocken soll.

Das Naturdenkmal soll um fast drei Meter angehoben werden, weil der etwa acht Meter lange Koloss mit den Maßen eines Einfamilienhauses bisher nur etwa zur Hälfte seiner Höhe aus dem Boden ragte. Altentreptow verspricht sich dadurch einen Besuchermagneten im sanierten Park am Klosterberg, denn es ist nach Schätzung von Experten Deutschlands zweitgrößter Findling im Gebiet der nördlichen Eiszeiten. Die endgültige Höhe soll am Freitagnachmittag erreicht sein.

«So etwas macht man auch nur einmal im Leben», erläuterte Helmut Glomb von der Berliner Hydraulikfirma A&K Anschlagmittel und Hebezeuge. Der 58-Jährige drückt die entscheidenden Hebel für alle vier Hydraulikpressen, die die Sonderkonstruktion mit Stein millimeterweise nach oben drücken. Spezialisten wie er haben schon viele Brücken gehoben, aber auch an der Glasfassade am Paul-Löbe-Haus in Berlin gearbeitet, wie er sagte.