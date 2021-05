Digitales Kondolenzbuch für Opfer der Gewalttat in Potsdam

Am Abend sollte der Opfer der Gewalttat mit einem Gedenkgottesdienst in der Nikolaikirche gedacht werden. Um 19.00 Uhr sollen zum Gedenken an die Opfer die Glocken alle Potsdamer Kirchen eine Schweigeminute einläuten. In dem Wohnheim für behinderte Menschen des Oberlinhauses waren am Mittwoch vergangener Woche vier Bewohner im Alter zwischen 31 und 56 Jahren getötet und eine 43-jährige Bewohnerin schwer verletzt worden. Als Tatverdächtige wurde eine mittlerweile 52 Jahre alte Pflegekraft festgenommen.