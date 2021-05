Spandau 04 auf Halbfinal-Kurs: 8:7 im Duell gegen Hannover

Pokalsieger Spandau 04 hat das erste nationale Prestigeduell der Saison gegen Meister Waspo Hannover gewonnen. Die Wasserfreunde siegten am Sonntag beim ersten Zwischenrunden-Turnier der Bundesliga in der Schwimmhalle Schöneberg mit 8:7 (1:1, 3:3, 1:1, 3:2).

Am kommenden Wochenende werden beim zweiten Vierer-Turnier in Hannover die Rückspiele zur Ermittlung der Halbfinal-Paarungen ausgetragen. Nach dem ersten Event geht Spandau mit insgesamt drei Siegen als Gruppen-Erster vor Hannover, dem OSC Potsdam und ASC Duisburg in die Entscheidung in einer Woche.