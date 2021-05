Weiter ungemütliches Wetter in Berlin und Brandenburg

Das ungemütliche und kühle Wetter in Berlin und Brandenburg setzt sich auch in den nächsten Tagen fort. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Sonntag mitteilte, lässt sich die Sonne auch dann kaum blicken. Erst am Wochenende könnte es vorsichtigen Prognosen zufolge freundlicher und mit Temperaturen bis 20 Grad auch frühlingshafter werden.

Vor allem am Dienstag soll es der Vorhersage zufolge verbreitet regnen. Zudem wird es stürmisch. Doch die Temperaturen können schon bis 17 Grad steigen. Nachdem es auch am Sonntag vor allem in der Osthälfte Brandenburgs ausgiebig geregnet hat, wird der Montag wechselhaft. Doch es bleibt bewölkt mit wenig Sonne. Vor allem im Ruppiner Land und der Uckermark müssen die Menschen mit Schauerwetter rechnen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 13 Grad. Nachts bleibt es frostfrei.

