Woidke: Arbeitnehmerinteressen in Corona-Zeit wichtig

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat anlässlich des 1. Mai an diesem Samstag dazu aufgerufen, sich in der Corona-Pandemie für eine solidarische und gerechte Arbeitswelt einzusetzen. Ein Beitrag dazu könne auch der neue Vergabemindestlohn in Brandenburg sein, der zum 1. Mai von 10,68 Euro auf 13 Euro pro Stunde steigt, erklärte der Regierungschef am Donnerstag. Dieser solle auch ein Zeichen an andere Arbeitgeber sein.

© dpa

Gerade in der Corona-Pandemie zeige sich, wie wichtig Zusammenhalt und Einstehen für Arbeiternehmerinteressen sind, erklärte Woidke. Als Beispiele nannte er unter anderem «menschenwürdige» Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben, bessere Löhne in der Pflege und in anderen sozialen Berufen und die Forderungen der ostdeutschen Metaller nach der «überfälligen» Angleichung der Wochenarbeitszeiten. All dass seien Belege für das Eintreten für Arbeitnehmerrechte auch gerade in Corona-Zeiten, so der Regierungschef.

© pcrberlin Express Corona-Testzentrum Berlin (PCR) Am U-Bahnhof (U7) Innsbrucker Platz (Autobahn A100) in der Innsbrucker Straße 25 im Stadtteil Schöneberg erhalten Sie PCR-Tests für 65 Euro und PCR-Express-Tests für 99 Euro. Antigen-Antikörpertests gibt es für 39 Euro: Ergebnis nach 15 Minuten. mehr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den 1. Mai in diesem Jahr unter das Motto «Solidarität ist Zukunft» gestellt. Zudem jährt sich zum zehnten Mal der Jahrestag der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit für Osteuropäer innerhalb der EU. «Für die deutsch-polnische Grenzregion war damit endlich der Weg frei für einen gemeinsamen grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum», betonte Woidke.

Zahlen belegten, wie sehr der Arbeitsmarkt zwischen den Ländern mittlerweile zusammengewachsen sei. Mit rund 70 000 bildeten die Polinnen und Polen die mit Abstand größte Gruppe der Grenzpendler in Deutschland. Etwa 25 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit polnischer Staatsangehörigkeit arbeiteten in Brandenburg. «Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt ist ein hohes, aber in Corona-Zeiten leider sehr verletzliches Gut», sagte Woidke. Ich stehe dafür ein, dass wir in der Pandemie eine kluge Balance zwischen Gesundheitsschutz und Freizügigkeit finden.»