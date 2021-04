Vier Heimbewohner getötet: Haftbefehl gegen Mitarbeiterin

Der gewaltsame Tod von vier Bewohnern eines Wohnheims für behinderte Menschen in Potsdam hat tiefe Bestürzung und Entsetzen ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft beantragte am Donnerstag gegen eine tatverdächtige 51 Jahre alte Mitarbeiterin im Pflegebereich des Wohnheims Haftbefehl wegen Totschlags.

Potsdam war am Donnerstag in Trauer. Am Abend sollte mit einer Gedenkandacht in der Oberlinkirche an die Opfer erinnert werden. Nur Angehörige und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren dazu eingeladen. Aber auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollte daran teilnehmen. Er sagte dem Privatsender BB Radio: «Es ist ein schwerer Tag für Brandenburg.» Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) schrieb auf Twitter: «Es ist eine unbegreifliche Tat.»