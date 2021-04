Kühles Wetter im April: Kirsch-Bauern dennoch zufrieden

Brandenburger Obstbauern müssen sich nach dem teilweise kühlen Aprilwetter in Brandenburg um die Ernte derzeit nicht sehr viele Sorgen machen.

20 Prozent Schäden an Blüten sieht Bröcker als noch normal an. «In manchen Jahren kam es durch Wetterunbilden zu 70 bis 80 Prozent weniger Blüten», sagte der Obstbauer. Nicht vergessen sei das Jahr 2019, als durch strenge Frühjahrsfröste ein Totalausfall der Obsternte verkraftet werden musste.

In dem Betrieb von Bröcker stehen 30 000 Bäume. Nach den Süßkirschen, die er in etwa zwölf Sorten anbaut, blühen die Apfelbäume. Da bietet er 120 Sorten an. Später kommen Schattenmorellen, Aprikosen und Pflaumen dazu. Etwa ein Fünftel seiner Ernte verkauft er selbst, der Rest geht über die Genossenschaft an den Handel in der Region Berlin und Brandenburg.