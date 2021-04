Bundestagswahlkampf: Linke mit Görke und Domscheit-Berg

Die Linke in Brandenburg geht mit dem früheren Finanzminister Christian Görke in den Bundestagswahlkampf. Der Landtagsabgeordnete setzte sich knapp bei der Landesvertreterversammlung in Schönwalde-Glien (Havelland) auf Listenplatz 1 mit 51,4 Prozent gegen Norbert Müller durch. Görke erhielt 57 von 111 abgegebenen Stimmen und damit fünf Stimmen mehr als Müller. Für diesen votierten 52 Delegierte. Der Linken-Bundestagsabgeordnete erhielt demnach 46,8 Prozent der Stimmen. Es gab zwei Enthaltungen.

«Dieser Wahlkampf wird eine der härtesten Auseinandersetzungen. Die sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Pandemie werden uns alles abverlangen», sagte der 59-Jährige nach seiner Wahl der Deutschen Presse-Agentur. Er werde als Spitzenkandidat dafür kämpfen, dass es dabei sozial gerecht zugehe.

Im Kampf um Platz zwei setzte sich Anke Domscheit-Berg gegen die Linken-Landesvorsitzende Anja Mayer durch. Die parteilose Bundestagsabgeordnete und Netzaktivistin, die 2017 über die Liste der Linken ins Parlament eingezogen war, erhielt im zweiten Wahlgang 65 von 111 Stimmen, Mayer kam auf 43 Stimmen. Im ersten Wahlgang hatten beide Politikerinnen gleichauf gelegen. Deshalb musste ein weiterer Wahlgang durchgeführt werden. Domscheit-Berg kündigte nach ihrer Wahl den Eintritt in die Partei Die Linke an. «Nach der großen Aufregung jetzt erst mal Durchatmen und ein Schlückchen Tee trinken. Danach gilt: Auf in den Wahlkampf!», twitterte sie.

Mayer kandidiert nun auf Listenplatz drei. Die ersten beiden Plätze gelten als aussichtsreich für ein Bundestagsmandat. Aktuell sitzen vier Brandenburger Linke im Bundestag.

Zu Beginn der Delegiertenversammlung hatte die Co-Landesvorsitzende Katharina Slanina das Management der Landesregierung in der Corona-Pandemie scharf kritisiert. «Was die Schaffung von Chaos in diesem Land angeht, da leisten die Ministerinnen und Minister in Brandenburg wahrlich Übermenschliches». Sie werfe Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nicht den fehlenden Impfstoff vor, da liege die Verantwortung beim Bund, betonte Slanina. «Die gravierenden Mängel bei der Erarbeitung und Umsetzung der Impf-und Teststrategie, die werfe ich ihr schon vor.»

Die Einbeziehung des Landtags bei der Erarbeitung der Coronaverordnung bezeichnete die Linken-Landesvorsitzende als «skandalös». «Hier sollte Dietmar Woidke (SPD) dringend Nachhilfeunterricht bei anderen Ministerpräsidenten nehmen und Ursula Nonnemacher und Michael Stübgen gleich mit.»

Die Vorschläge der Linken zur Bewältigung der Corona-Krise im Land seien weitestgehend abgelehnt worden, um sie Wochen später als eigene Konzepte zu verkaufen, kritisierte Slanina. Die Hand der Linken zur Unterstützung der Krisenbewältigung bleibe weiter ausgestreckt.