Niedrige Inzidenz: Kreis Barnim hebt Corona-Notbremse auf

Nach Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark ist auch im Kreis Barnim die Corona-Notbremse automatisch wieder beendet. Das teilte eine Sprecherin der Kommune am Dienstag mit. Weil es in der vergangenen Woche an drei Tagen hintereinander weniger als 100 neue Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gab, treten erneut die Lockerungen von März in Kraft.

Damit dürfen sich im Freien wieder ein Haushalt und ein weiterer Haushalt, aber höchstens fünf Menschen treffen; Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen. Auch Verkaufsstellen des Einzelhandels dürfen unter Einhaltung der bekannten Regelungen öffnen. Ebenso ist Sport unter freiem Himmel unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen in Gruppen von bis zu zehn Menschen möglich. Zudem können Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken unter Einhaltung der bekannten Regelungen wieder öffnen.

Landrat Daniel Kurth (SPD) mahnte, die nach Ostern deutlich gesunkenen Inzidenzwerte mit Vorsicht zu bewerten. In der Vergangenheit - zuletzt über Weihnachten - hätten sich bereits mehrfach starke Sprünge im Infektionsgeschehen gezeigt. Auch die weiterhin hohe Auslastung der Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern müsse im Blick bleiben.

Der Einzelhandel in Potsdam darf ab Mittwoch wieder öffnen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken ist. Auch Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken stehen dann wieder Besuchern offen. Die Landeshauptstadt hebt damit die seit Ende März geltenden Schutzmaßnahmen auf.

Die Menschen in weiten Teilen Deutschlands müssen sich auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. Entsprechende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschloss die Bundesregierung am Dienstag, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.