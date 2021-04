Streife im Park: Kontaktbeschränkung wird kontrolliert

Berlins Innensenator Andreas Geisel will auf die Einhaltung der seit Freitag in der Stadt geltenden nächtlichen Kontaktbeschränkungen dringen. «Wir sind jetzt am Wochenende jede Nacht mit drei Hundertschaften der Polizei unterwegs, um dem noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen», sagte der SPD-Politiker am Samstag im RBB Inforadio.

Die erste Nacht verlief ihm zufolge relativ ruhig. «Es waren zwar in den großen Park einige Menschen unterwegs, aber die Kälte hilft uns an dieser Stelle.» Im Mauerpark habe es eine Auseinandersetzung gegeben, als Jugendliche mit Flaschen auf ein Kamerateam warfen, das sie filmen wollte. Da sei die Polizei eingeschritten. «Ansonsten waren wieder Hunderte Polizisten unterwegs, haben Menschen angesprochen. Die allermeisten haben vernünftig reagiert.»

Laut Senatsverwaltung waren 700 Kräfte im Einsatz. Zu beobachten war auch ein Hubschrauber, der am Abend längere Zeit über neuralgischen Bereichen der Stadt kreiste. Seit Donnerstag wurden 285 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten wie mangelnder Abstand oder Mund-Nasen-Schutz eröffnet. Bisher seien etwa 10 000 Menschen angesprochen worden. «Das wichtigste Instrument für die Polizei ist das Wort», sagte Geisel. «Deswegen sind wir unterwegs und sprechen die Menschen an.»

Er könne Unmut erstehen. «Wir sind alle genervt», sagte Geisel. «Nach wie vor ist es ist aber so, dass die allermeisten Menschen mit Verständnis reagieren und ich fürchte, wir müssen uns einfach zusammenreißen», sagte der Senator mit Verweis auf steigende Corona-Zahlen.

Bei Übergriffen wie Stein- oder Flaschenwürfen höre der Spaß auf. «Das hat auch nichts mehr mit Feiern zu tun oder Partylaune.» Geisel appellierte an die Verantwortung jedes Einzelnen in einem freien Land. «Regeln können wir exemplarisch durch Polizei durchsetzen, wenn jemand Regeln bricht. Aber eigentlich leben wir davon, dass jeder vernünftig genug ist und klug genug ist, sich selber so zu verhalten, dass er sich und andere nicht in Gefahr bringt.»

Seit Freitag gelten in Berlin neue Kontaktbeschränkungen. Menschen dürfen sich nachts zwischen 21.00 und 05.00 Uhr nur noch allein oder zu zweit im Freien aufhalten. Tagsüber bleibt es bei der bisherigen Regelung, wonach Zusammenkünfte im Freien und zu Hause nur mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt sind. In beiden Fällen werden Kinder bis 14 Jahren nicht mitgezählt, können also zusätzlich dabei sein.

Wegen der hohen Nachfrage der neu zugelassenen Altersgruppe von 60 bis 70 Jahren nach Astrazeneca-Impfterminen ist die Impfhotline abends nun zwei Stunden länger erreichbar. Bis 5. April sei sie von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr geschaltet, teilte die Senatsgesundheitsverwaltung mit. Bisher konnte die Impfhotline 030/9028-2200 bis 18.00 Uhr angerufen werden.

Starker Andrang und ein technisches Problem hatten Terminbuchungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca für die neu zugelassene Altersgruppe zum Start am Donnerstag erschwert. Auch am Freitagvormittag mussten Anrufer wiederholt 30-minütige Warteschleifen in Kauf nehmen. Am Samstag waren Termine nach Angaben von Interessierten dann wieder einfacher zu bekommen.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit hatte am Mittwoch angekündigt, Astrazeneca stehe ab sofort der Altersgruppe zur Verfügung, wenn sie bisher noch keine Einladung erhalten habe. Das seien rund 300 000 Menschen, die nicht unter chronischen Krankheiten leiden.