Zahl der Corona-Fälle nimmt zu: Inzidenzwert bei rund 146

Die Zahl der Corona-Ansteckungen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner geht in Brandenburg weiter in die Höhe. Nach einem Wert von 142,6 am Mittwoch lag er am Donnerstag nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 146,4.

© dpa

Nahezu alle Landkreise und die Städte Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) liegen an drei aufeinander folgenden Tagen über der Marke von 100. Dann gilt die sogenannte Notbremse. In Potsdam lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach 98,2 am Mittwoch (31. März 2021) bei 113,7 am Donnerstag. Im Kreis Dahme-Spreewald stieg die Inzidenz auf 105,4 nach 98,4 einen Tag zuvor.

100er-Notbremse auf Kreisebene Nach einer Vereinbarung von Bund und Ländern gilt eine «Notbremse» - landesweit oder regional, wenn der Wert neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche drei Tage hintereinander in Landkreis oder kreisfreien Städten über 100 liegt. Brandenburg setzt die 100er-Notbremse auf Kreisebene um. Landkreise sollen weitere Maßnahmen ergreifen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fortdauernd erheblich über 100 liegt.

Kreis Elbe-Elster Schwerpunkt der Corona-Infektionen Schwerpunkt der Corona-Infektionen bleibt der Süden des Landes. Der Kreis Elbe-Elster meldete eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 266 nach rund 260 am Mittwoch. Es folgt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einem Wert von 192 nach 194,7 am Vortag. Der Kreis Uckermark verzeichnet mit 67,3 Ansteckungen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner die wenigsten neuen Corona-Fälle.

871 Neuinfektionen gemeldet Dem Ministerium wurden am Donnerstag landesweit 871 neue Corona-Ansteckungen gemeldet nach am Vortag. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus kamen vier neue Todesfälle hinzu. Die Zahl der Erkrankten nahm um 261 auf 6773 zu. Aktuell werden 424 Patienten wegen einer COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon werden 127 intensivmedizinisch betreut, 108 Menschen müssen beatmet werden.

© dpa Gesundheitsausschuss billigt schärfere Regeln zu Ostern In Brandenburg gelten die verschärften Corona- Regeln mit Beschränkungen zu Ostern. Der Gesundheitsausschuss des Landtages gab am Donnerstag dafür seine Zustimmung. Die Mehrheit von acht Abgeordneten der… mehr

© dpa In Brandenburg gelten strengere Corona-Regeln Die Menschen in Brandenburg müssen sich ab Gründonnerstag bis nach dem Osterfest auf weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens einstellen. mehr