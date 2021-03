Klöckner: Wölfe und Weidetiere haben Schutz verdient

In Eberswalde (Uckermark) ist das neue Bundeszentrum Wolf und Weidetiere eröffnet worden. Ziele der Einrichtung sind, die Koexistenz von Wölfen mit dem bestmöglichen Schutz der Weidetiere zu ermöglichen und vor allem Interessenkonflikte zwischen Beteiligten wie Weidetierhaltern und Naturschützern zu verringern, wie das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. «Nicht nur der Wolf hat Schutz verdient. Sondern auch Weidetiere haben Schutz verdient», sagte Ministerin Julia Klöckner (CDU) in Eberswalde.

In dem «Zentrum zur Lösungsfindung», wie Klöckner die neue Einrichtung nennt, sollen die in den Bundesländern angewandten Herdenschutzmaßnahmen wie Zäune und Herdenhunde gesammelt und bewertet werden. Bestehende Methoden sollen verbessert und Fragen der Finanzierung des Herdenschutzes geklärt werden. Auch der Dialog zwischen Weidetierhaltern, Verbänden des Naturschutzes und der Öffentlichkeit steht auf der Agenda.

Das neue Zentrum ist Teil der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und räumlich am Thünen Institut für Waldökosysteme angesiedelt. Für die Jahre 2021 und 2022 wird die Einrichtung mit jeweils 300 000 Euro und drei Vollzeitkräften ausgestattet. Derzeit laufe das Ausschreibungsverfahren für die Stellen. In einigen Monaten soll es nach Angaben des BLE losgehen.