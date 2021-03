Ministerin Nonnemacher in Quarantäne: Warn-App reagierte

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) arbeitet nach Angaben ihres Ministeriums vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Grund sei ihre Teilnahme an einer Bundesratssitzung am vergangenen Freitag (26. März 2021).

© dpa

Nach Hinweisen der Corona-Warn-App befinden sich mehrere Teilnehmer der Sitzung in häuslicher Selbstisolation, darunter Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sowie mehrere Fachminister, wie das Potsdamer Ministerium am Dienstag weiter mitteilte. Nonnemacher hatte sich bereits am Freitag und über das Wochenende mehrfach auf das Coronavirus testen lassen. Alle Tests seien negativ ausgefallen. Aufgrund der unklaren Situation im Zusammenhang mit Bundesratssitzung entschied sie dann, bis Mittwoch im Homeoffice zu arbeiten.

© dpa Verschärfte Corona-Regeln in Brandenburg: Ausgangsbeschränkung an Ostern Schon an Weihnachten und zum Jahreswechsel gab es eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Brandenburg. Sie soll nun wiederkommen - aber nicht überall. Das Kabinett hat sich auf neue Regeln verständigt. mehr

© dpa Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg steigt auf 145,4 In Brandenburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Die Zahl neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche lag am Dienstag bei einem Wert von 145,4, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. mehr