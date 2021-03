Entscheidung zu neuen Corona-Regeln erst nächste Woche

Das Brandenburger Kabinett wird voraussichtlich Anfang kommender Woche über mögliche schärfere Corona-Beschränkungen entscheiden und noch nicht am Freitag.

Die Landesregierung werde am frühen Freitagabend (26. Februar 2021) wie angekündigt über die aktuelle Lage der Pandemie beraten und sich mit einer Aktualisierung der Corona-Verordnung befassen, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Freitag in Potsdam mit. Weil aber einige Fragen wie rechtliche Aspekte mit Sorgfalt geprüft werden müssten, werde am Freitag noch kein Beschluss gefasst. «Dies wird voraussichtlich Anfang kommender Woche erfolgen», teilte Engels mit.