Impfzentrum: Sieben-Tage-Inzidenz weiter kritisch

Das Corona-Impfzentrum in Perleberg (Landkreis Prignitz) ist am Dienstag wie geplant geöffnet worden. Dort wird der Impfstoff des Herstellers Biontech genutzt. Das Zentrum ist dadurch nicht vom Stopp der Verwendung des Impfstoffes des Herstellers Astrazeneca betroffen.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 128 erhöht, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Montag wurden 140 Fälle gemeldet, am Dienstag vor einer Woche waren es 136. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Brandenburg mit 79,9 unwesentlich unter dem Wert von Vortag mit 80,9. Vor sieben Tagen wurden je 100 000 Menschen 63,4 Infektionen innerhalb einer Woche ermittelt. Den höchsten Wert haben die Landkreise Elbe-Elster mit 166 und Oberspreewald-Lausitz mit 148,1.