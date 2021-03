Wirtschaftsförderer setzten auf digitales Landleben

Die Wirtschaftsförderer von Brandenburg und Sachsen-Anhalt wollen mithilfe der Digitalisierung auf dem Land die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder gemeinsam vorantreiben. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung haben die Wirtschaftsfördergesellschaften beider Länder am Montag unterzeichnet. Das östliche Sachsen-Anhalt und das westliche Brandenburg seien Wirtschaftsregionen mit starkem Zukunftspotenzial. Insbesondere die Digitalisierung eröffne gerade den ländlichen Regionen neue Perspektiven, denn digital Arbeitende könnten ihren Arbeitsort frei wählen, erklärten die Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), Steffen Kammradt, und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG), Thomas Einsfelder.

Für das Leben und Arbeiten auf dem Land gebe es bereits erfolgreiche Beispiele, etwa der Kreativort «Coconat» in Bad Belzig, das geplante KoDorf in Wiesenburg (Potsdam-Mittelmark) oder das «Atelier Offen» in der Altmark, zählten die Förderer auf. In der gemeinsamen Vereinbarung sind Themen wie Vernetzung, Projektunterstützung sowie Vermarktung als gemeinsame Ziele aufgeführt.