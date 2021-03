Konzept für Garnisonkirchen-Ausstellung

Unter dem Arbeitstitel «Glaube, Macht und Militär: Die Garnisonkirche Potsdam» hat die Stiftung für den Wiederaufbau der Kirche das Konzept für die geplante Ausstellung im Turm vorgestellt. In sieben Themenbereichen solle die Entwicklung der Garnisonkirche von der Militärkirche zu einem Sammlungsort demokratiefeindlicher Kräfte in der Weimarer Republik, der Bedeutung im Nationalsozialismus bis zur Sprengung des kriegsbeschädigten Turms in der DDR-Zeit beleuchtet werden, erklärte Kuratorin Maria Schultz am Freitag in der Baustelle des Turms.

«Es geht um die Frage: Wie konnte es dazu kommen, was folgte daraus und was heißt das für uns?», erläuterte Schultz den Kern des Konzepts. Ziel der geplanten Dauerausstellung und der Bildungsarbeit insbesondere mit jungen Menschen sei es, in dem wiederaufgebauten Kirchturm einen «demokratie-, menschenrechts- und friedensorientierten Lern- und Bildungsort zu schaffen».

