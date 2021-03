Neue Schweinepest-Fälle: Auch außerhalb der Kernzone

Die Zahl der bestätigten Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) ist in Brandenburg auf 751 gestiegen. Die Tierseuche wurde vom Nationalen Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts bei 16 neuen Funden nachgewiesen, wie das Verbraucherschutzministerium am Donnerstag mitteilte. Unter den Funden sind demnach auch Tiere außerhalb der bestehenden Kerngebiete.

So wurde im Landkreis Spree-Neiße ein Tier in der Nähe von Zelz auf der östlichen Seite der festen Wildschweinbarriere entlang der Grenze zu Polen gefunden. Auch bei Werbig im Landkreis Märkisch-Oderland wurden Kadaver außerhalb der Kernzone positiv getestet. In Frankfurt (Oder) gab es einen weiteren Fund im nördlichen Stadtgebiet, innerhalb eines zeitweise aufgestellten Elektrozauns.