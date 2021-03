Hunderte Anträge von vorläufigem Stopp der Hilfen betroffen

In Brandenburg ist von den vorläufig gestoppten Zahlungen ein kleiner Teil der staatlichen Corona-Hilfen betroffen. Es gehe um mehrere hundert Anträge, sagte die Sprecherin der Investitionsbank Brandenburg (ILB), Ingrid Mattern, am Donnerstag auf Anfrage. Betroffen seien Anträge, die ab dem 3. März gestellt wurden - für Überbrückungshilfen sowie November- und Dezemberhilfen. Die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige ist vom vorläufigen Stopp nicht tangiert.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte mitgeteilt, in einigen Fällen bestehe der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen wurden. Dabei gehe es um Abschlagszahlungen - praktisch Vorschüsse auf die Staatshilfen - und um reguläre Auszahlungen. Die vorsorglich gestoppten Abschlagszahlungen sollen nach Angaben vom Mittwoch in den nächsten Tagen wieder aufgenommen werden. Das Ministerium informierte die ILB darüber, dass die Abschlagszahlungen nach der Prüfung der Verdachtsfälle auf Betrug in Kürze wieder aufgenommen werden sollten. Die Anträge aller Corona-Sonderprogramme werden der Föderbank zufolge weiter bearbeitet.